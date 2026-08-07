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На Дніпропетровщині виконали більшу частину робіт із відновлення водопостачання – Калашник

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У громадах Нікопольського району Дніпропетровської області виконали більшу частину запланованих робіт із відновлення централізованого водопостачання, аварійні бригади продовжують працювати цілодобово, повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник.

"Роботи з відновлення централізованого водопостачання у громадах Нікопольського району тривають. Більша частина запланованого уже виконана. Близько сотні працівників аварійних бригад та десятки одиниць спеціалізованої техніки безупинно працюють", – написав він у телеграмі.

Калашник зазначив, що працівники забезпечені всім необхідним для безперебійної та цілодобової роботи.

За його словами, для підвищення стійкості цього вузла паралельно з ремонтом забезпечується резерв обладнання. На місці ліквідації наслідків аварії працює начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа з командою.

Також запаси технічної та питної води забезпечуються місцевою владою, підрозділами ДСНС та благодійними організаціями.

Джерело: https://t.me/Mykola_Kalashnyk/11041

#водопостачання #дніпропетровська #калашник
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