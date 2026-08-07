Зеленський встановив День військ зв'язку та кібербезпеки ЗСУ, який відзначатимуть 8 серпня

Президент України Володимир Зеленський встановив День військ зв'язку та кібербезпеки Збройних сил України, який щороку відзначатимуть 8 серпня, відповідний указ №713/2026 оприлюднено на сайті глави держави.

Згідно з документом, нове професійне свято встановлено "ушановуючи мужність і героїзм воїнів військ зв'язку та кібербезпеки Збройних сил України, виявлені в боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також з метою розвитку військових традицій".

Указом також визнано таким, що втратив чинність, указ президента від 1 лютого 2000 року №154/2000 "Про День військ зв'язку".

Документ набирає чинності з дня його опублікування.

Джерело: https://www.president.gov.ua/documents/7132026-60829