Трамп підтвердив, що поки не планує передавати Україні Patriot

Президент США Дональд Трамп, коментуючи прохання України про додаткові батареї Patriot і ракети великої дальності, заявив, що Сполучені Штати насамперед відновлюють власні запаси озброєнь.

"Ми теж хочемо ракети... Коли Байден дав йому так багато... тепер ми відновлюємо наші запаси", – сказав Трамп, відповідаючи на запитання журналістів щодо можливості надання Україні додаткових систем Patriot.

За словами президента США, адміністрація Джо Байдена передала Україні озброєння на сотні мільярдів доларів, а нині Вашингтон займається поповненням власних арсеналів. При цьому Трамп прямо не відповів, чи розглядає можливість передачі Україні додаткових батарей Patriot або ракет великої дальності.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=0VTaVDkSWx4