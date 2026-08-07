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Трамп заявив, що Росія посилила удари по цивільних районах України

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Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія, схоже, посилила атаки на цивільні райони України, та наголосив, що його непокоять значні втрати у війні.

"Схоже, Росія посилила свої напади на цивільні райони", – сказав Трамп журналістам.

За його словами, йому "не подобається бачити, як щомісяця гине 25 тис. молодих людей".

Трамп також заявив, що, за його оцінкою, Росія та Україна щомісяця втрачають у середньому близько 25 тис. осіб, переважно військовослужбовців.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=0VTaVDkSWx4

#рф #удари #трамп #сша
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