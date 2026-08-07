Трамп заявив, що Росія посилила удари по цивільних районах України

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія, схоже, посилила атаки на цивільні райони України, та наголосив, що його непокоять значні втрати у війні.

"Схоже, Росія посилила свої напади на цивільні райони", – сказав Трамп журналістам.

За його словами, йому "не подобається бачити, як щомісяця гине 25 тис. молодих людей".

Трамп також заявив, що, за його оцінкою, Росія та Україна щомісяця втрачають у середньому близько 25 тис. осіб, переважно військовослужбовців.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=0VTaVDkSWx4