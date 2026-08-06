Зеленський в суботу здійснить перший візит до Сербії, де зустрінеться з її лідером Вучичем – ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський в суботу, 8 серпня, вперше з офіційним візитом відвідає Сербію, де зустрінеться і проведе переговори з президентом країни Александром Вучичем, передає сербська телерадіокомпанія RTS.

За словами Вучича, однією з основних тем переговорів стане європейська інтеграція України та Сербії. Сербський президент зазначив, що обидві держави стикаються зі схожими викликами на шляху до членства в Європейському Союзі та можуть обмінюватися досвідом.

Крім того, Зеленський і Вучич планують обговорити розвиток двосторонньої економічної співпраці, взаємодію в енергетичній сфері, а також спільні проєкти у галузях культури та спорту.

Вучич водночас наголосив, що візит українського президента не означатиме зміни позиції Белграда щодо санкцій проти Росії. Сербія засуджує російське вторгнення та підтримує територіальну цілісність України, однак досі не приєдналася до обмежувальних заходів ЄС проти Москви.

Окремим чинником українсько-сербських відносин залишається питання Косова. Україна не визнає його незалежності, що неодноразово позитивно оцінювала сербська влада.

Джерело: https://www.rts.rs/vesti/politika/6014423/ukrajinski-predsednik-zelenski-stize-u-zvanicnu-posetu-srbiji.html