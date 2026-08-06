Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Зеленський в суботу здійснить перший візит до Сербії, де зустрінеться з її лідером Вучичем – ЗМІ

1 хв читати
Додати як джерело

Президент України Володимир Зеленський в суботу, 8 серпня, вперше з офіційним візитом відвідає Сербію, де зустрінеться і проведе переговори з президентом країни Александром Вучичем, передає сербська телерадіокомпанія RTS.

За словами Вучича, однією з основних тем переговорів стане європейська інтеграція України та Сербії. Сербський президент зазначив, що обидві держави стикаються зі схожими викликами на шляху до членства в Європейському Союзі та можуть обмінюватися досвідом.

Крім того, Зеленський і Вучич планують обговорити розвиток двосторонньої економічної співпраці, взаємодію в енергетичній сфері, а також спільні проєкти у галузях культури та спорту.

Вучич водночас наголосив, що візит українського президента не означатиме зміни позиції Белграда щодо санкцій проти Росії. Сербія засуджує російське вторгнення та підтримує територіальну цілісність України, однак досі не приєдналася до обмежувальних заходів ЄС проти Москви.

Окремим чинником українсько-сербських відносин залишається питання Косова. Україна не визнає його незалежності, що неодноразово позитивно оцінювала сербська влада.

Джерело: https://www.rts.rs/vesti/politika/6014423/ukrajinski-predsednik-zelenski-stize-u-zvanicnu-posetu-srbiji.html

#сербія #візит #зеленський
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

"Укренерго" попереджає про необхідність економії е/е зранку до ночі, особливо в Києві, Київщині та Одещині

"Укренерго" попереджає про необхідність економії е/е зранку до ночі, особливо в Києві, Київщині та Одещині

НЕК "Укренерго" через спеку попереджає про необхідність економного споживання електроенергії з 10:00 до 23:00, особливо у Києві, Київській та Одеські…

Читати
Федоров про можливість повернення на посаду міністра оборони: У мене немає жодного морального права зараз займатися іншими речами

Федоров про можливість повернення на посаду міністра оборони: У мене немає жодного морального права зараз займатися іншими речами

Колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив, що "не має жодного морального права зараз займатися якимись іншими речами", окрім того, як бути очіл…

Читати