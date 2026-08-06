Федоров: Ключова наша ідея щодо реформи мобілізації мала вирішити корінь проблеми, чому люди бояться йти до війська

Колишній міністр оборони Михайло Федоров розповів про своє бачення реформи мобілізації, яку він з командою готував до презентації.

Під час стріму на YouTube-каналі екс-радника і волонтера Сергія Стерненка Федоров розповів, що у реформі мобілізації перш за все треба було вирішити питання з СЗЧ.

"Тому що якщо в тебе в СЗЧ 200+ тисяч, а ти постійно шукаєш нових людей, логіка мобілізації не дуже працює. Друге – велика кількість людей у розшуку, і за фактом вся державна машина працює над тим, щоб шукати і мобілізовувати цих людей. У нас була інша логіка запустити певні етапи – коли у тебе не 2 млн людей в розшуку, а в тебе певна кількість людей, які знають, що на найближчий час вони потрапили під мобілізацію, і для них створені всі умови, щоб пройти службу. Всі інші в цей час можуть спокійно працювати певний період часу – не буду спойлерити – на економіку нашої країни", – сказав він.

Екс-міністр назвав це не менш важливим для забезпечення функціональності держави і отримання грошей, зокрема на дрони.

"Далі отака поетапна мобілізація для певної кількості людей, таргетована, вона призводить до того, що змінюється flow про те, як ми з людьми спілкуємося, як ми їх навчаємо, куди доставляємо, як вони обирають підрозділ. І виходить, що країна почне працювати економічно, розвиватися, і немає мільйона людей у розшуку", – розповів він.

За словами Федорова, у його команди підготовлений цілий документ, який описує всі етапи цього процесу, однак він потребує законодавчих змін, певних нормативно-правових актів.

"Я думаю, що нова, або стара нова команда, подивимося, зможе це публічно презентувати. І почнеться обговорення цього процесу. Але дуже важливо проговорити із суспільством. Не секрет, що моя думка була, що поліція повинна виконувати більше функцій, і функції ТЦК потрібно по-іншому переосмислити", – зазначив він.

Зокрема, Федоров зазначив, що тут треба буде зрозуміти, яка візія у нового очільника МВС та у т.в.о. міністра оборони.

"Ключова наша ідея була в тому, що спочатку треба вирішити корінь проблеми: чому людина боїться йти у армію і як зробити так, щоб знизити ці ризики, і людина знала, що ми боремося за її життя", – наголосив Федоров.

Джерело: https://www.youtube.com/live/TE-HCK_45CQ