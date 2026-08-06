РФ намагається спровокувати нову глобальну продовольчу кризу атаками на цивільні судна – Сибіга

Росія намагається повторити сценарій 2022 року, атакуючи цивільні судна в українських портах і вздовж морського коридору, що може спричинити нову глобальну продовольчу кризу, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Росія намагається досягти такого ж результату зараз, атакуючи цивільні судна в українських портах та вздовж морського коридору України. Наслідки для світу можуть бути такими ж серйозними, як і у 2022 році", – наголосив Сибіга.

За його словами, після початку незаконної блокади українських морських портів у 2022 році світовий індекс цін на продовольство зростав більш ніж на 25%, що призвело до гострої продовольчої небезпеки для мільйонів людей.

Міністр закликав країни та регіони, які можуть постраждати від наслідків таких дій, публічно висловитися, а міжнародну спільноту – посилити тиск на Москву з вимогою припинити атаки на свободу судноплавства та глобальну продовольчу безпеку в Чорному морі.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2085440310860275871