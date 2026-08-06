Федоров: Думаю, що в серпні будуть вже перші великі виплати штурмовикам і піхоті

Колишній міністр оборони України Михайло Федоров сподівається, що запущені ним у Міноборони проєкти продовжаться, прогнозує, що в серпні будуть вже перші великі виплати військовослужбовцям на першій лінії.

Про це він сказав під час стріму на YouTube-каналі екс-радника Сергія Стерненка, відповідаючи на питання щодо того, чи продовжаться реформи та ініціативи, запропоновані його командою.

"Важко мені прогнозувати. Я сподіваюсь, що все продовжиться", – заявив Федоров.

Він запевнив, що зробить все, аби "це продовжувалося далі". За словами екс-міністра, за період його роботи було запущено "революційні проєкти".

"Ми дійсно запустили велику кількість революційних проєктів, десь зробили помилки, але в цілому – і нові контракти, терміни служби, і важливо почати виконувати обіцянку з жовтня почати відпускати людей, які з 2022 року служать в армії і раніше. Важливо, щоб виплати продовжувалися, які ми заклали – плюс 10 тис грн, і для піхоти, і штурмовиків. І дуже скоро, я думаю, в серпні за липень будуть вже перші такі великі виплати штурмовикам і піхоті – це і по 300 тис і 400 тис. Будемо сподіватися, що все буде продовжуватися. Точно не бачив у когось сьогодні настрою спеціально щось закрити. Є намагання це все підтримати", – розповів Федоров.

Втім, він зазначив, що важко прогнозувати, наскільки операційно буде можливість підтримати всі запущені проєкти далі, оскільки у країні важка ситуація, зокрема, великий дефіцит бюджету.

У червні міністр оборони Михайло Федоров оголосив про початок підписання нових контрактів Сил оборони з чіткими термінами служби та гарантованими відстрочками.

За його словами, нові контракти передбачають чіткі терміни служби, гарантовані відстрочки після її завершення, нову систему грошового забезпечення та більше прогнозованості й контролю над власною службою.

12 червня у Міноборони роз'яснювали, що у першу чергу зростуть виплати для тих, хто виконує завдання з підвищеним рівнем ризику. Йдеться про військовослужбовців на першій лінії, де середній рівень грошового забезпечення може сягати близько 300 тисяч гривень. Доплата рахуватиметься так: ударно-пошукові дії – 20 тисяч гривень/день; на позиції – 10 тисяч гривень/день; штурмові дії з просування вперед – 40 тисяч гривень/день.

Водночас базове грошове забезпечення для військових у тилу збільшено з 20 до 30 тисяч гривень шляхом додаткової надбавки у 10 тисяч гривень.

Для кого ще збільшать виплати: 50 тисяч гривень – грошове забезпечення для логістів, діловодів, механіків у прифронтових районах; 70 тисяч гривень отримуватимуть військові, які служить у командних пунктах в районах бойових дій; 120 тисяч гривень отримуватимуть пілоти БпЛА, оператори НРК, артилеристи на бойових позиціях.