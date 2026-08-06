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З 1 вересня зарплати педагогів зростуть на 20%, студентські стипендії подвояться – Корецький

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З 1 вересня в Україні на 20% підвищиться заробітна плата педагогів, удвічі зростуть студентські стипендії, а понад 3 млн школярів отримуватимуть безоплатне харчування, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

"З 1 вересня на 20% підвищується заробітна плата педагогів. Удвічі зростуть студентські стипендії. Понад 3 мільйони школярів отримуватимуть безоплатне харчування", – написав він у телеграмі.

Прем'єр зазначив, що всі питання, які ще потребують доопрацювання, мають бути остаточно вирішені до початку навчального року, закликавши до 1 вересня всі навчальні заклади бути повністю готовими.

"Сьогодні на засіданні Уряду заслухали доповідь Міністерства освіти і науки щодо стану підготовки. Пріоритет №1 – безпека учнів і педагогів: продовжуємо будівництво укриттів та забезпечення громад шкільними автобусами", – пише він.

За словами прем'єра, попри російські атаки на друкарні і склади, учні всіх класів мають бути забезпечені підручниками в повному обсязі.

Джерело: https://t.me/Koretskyi_official/143

#кабмін #зарплати #освітяни
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