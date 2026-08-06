Найкраща зброя проти балістики РФ – бити власною балістикою по їх пусковим – ексміністр Федоров

Виробництво антибалістичних ракет для ЗРК Patriot відстає та відставатиме від виробництва Росією балістичних ракет, найкращою зброєю проти балістики є бити по пусковим, вважає ексміністр оборони Михайло Федоров.

"Найкраща зброя – бити відразу по пусковим своєю балістичною ракетою. І росіяни повинні розуміти, що через кілька хвилин після запуску вся команда, яка запускає ракету, повинна загинути від нашої балістичної ракети… – а 90% гарантована смерть", – сказав він в стрімі на YouTube-Каналі свого екс-радника та волонтера Сергія Стерненка.

Федоров повідомив, що в день його звільнення в середині липня був протестований один державний проєкт, який 10 років до цього розвивався, але не міг дійти до нормального результату через неправильне технічне завдання, відсутності достатньої команди та інших проблем.

"Ми протестували достатньо успішно, і влучили в ціль взагалі майже без будь-якогось там збиття з курсу – чітке попадання балістичної ракети. Тому зараз потрібно закінчити цю вправу, дотестувати все, що потрібно, почати бойове використання", – зазначив ексглава Міноборони.

Він додав, що потрібно кілька консорціумов з виробництва балістичних ракет, щоб була конкуренція.

"Майбутнє за дешевими ракетами, дуже дешевими ракетами. А потім ще зі штучним інтелектом", – додав Федоров.

За його словами, паралельно також треба робити багато різних операцій, про які не можна говорити публічно, але які націлені на те, щоб відтермінувати запуски російських ракет та отримати від партнерів додаткові антибалістичні ракети.