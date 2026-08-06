Генконсульство в Гданську про напад на людей, яких прийняли за українців: такі злочини не мають виправдання

Генеральне консульство України в польському Гданську підтвердило інформацію, яка раніше з'явилася у соцмережах, про побиття в місті трьох чоловіків, яких нападник помилково сприйняв за українців.

"Інцидент стався в Гданську. За інформацією поліції, нетверезий чоловік почув "східний акцент" у громадянина України і почав його ображати та називати "бандерівцем". Українцю вдалося втекти, а нападник переключився на двох випадкових перехожих, яких також обзивав "бандерівцями" і влаштував бійку. Унаслідок нападу один із потерпілих отримав перелом руки", – повідомляє консульство у Facebook.

Консульство заявляє про рішуче засудження будь-яких проявів насильства, особливо вчинених на ґрунті національної ненависті.

"Повідомлення про напад на людей, яких через "східний акцент" помилково сприйняли за українців, складає серйозну загрозу і змушує польські органи бити на сполох. Подібні злочини не мають національності чи виправдання. Вони руйнують громадську безпеку, сіють ворожнечу та суперечать принципам взаємної поваги. Не можна дозволити, щоб провокації, дезінформація чи ворожі інформаційні впливи, зокрема ті, що мають на меті посіяти розбрат між українцями та поляками, руйнували довіру й взаєморозуміння між нашими суспільствами", – йдеться в заяві.