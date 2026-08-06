Федоров про можливість повернення на посаду міністра оборони: У мене немає жодного морального права зараз займатися іншими речами

Колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив, що "не має жодного морального права зараз займатися якимись іншими речами", окрім того, як бути очільником Міністерства оборони .

Відповідну заяву він зробив під час стріму на YouTube-Каналі екс-радника Сергія Стерненка, відповідаючи на питання, чи є ще шанси повернутися на посаду міністра оборони та "чи відкриті ще ці двері".

"У мене немає жодного морального права зараз займатися якимись іншими речами. Піти в бізнес там, чи щось там відкрити", – сказав Федоров.

Він підтвердив, що в нього є пропозиції щодо іншої діяльності, "але немає жодного морального права чимось зараз займатися іншим".

"Бо поки люди боряться за завтрашній день,… лунає моє прізвище, і взагалі люди вірять в те, що це можливо зробити- і сьогодні, не маючи такого "ні", я вважаю, що у нас завжди є шанси. Але як би не сталося, дуже важливо розуміти, що сьогодні у нас в країні немає міністра оборони. Є виконуючий обов'язки", – наголосив Федоров.

Юридично, як пояснив екс-міністр, це означає, що заступник стає в.о., тобто не є членом уряду.

"(…) він ходить на засідання Кабміну, але він не може голосувати на рішення уряду. Це може бути як тимчасове явище, але це не може бути довго", – зазначив Федоров.

За його словами, дуже важливо, щоб парламент після канікул проголосував за призначення міністра оборони.

"Дуже важливо, щоб у всього процесу був певний дедлайн. І в Україні, яка воює, врешті решт з'явився міністр оборони", – додав Федоров.

Коментуючи протести по країні, на яких лунає його прізвище, він сказав, що не очікував такого, але назвав це проявом демократії, і подякував людям.

"Звичайно я не очікував, що буде лунати моє прізвище на протестах на вулицях наших міст. Але для мене це також сигнал, що росіянам не вдалося взяти в полон нашу демократію, взяти її в заручники, що люди активні, хочуть змін, відслідковують все, що відбувається в країні, попри обстріли. Я хочу всім подякувати. Це для мене неочікувано", – наголосив екс-міністр.

Водночас він запевнив, що "щоб далі не відбувалося, ми будемо рухатися до впровадження плану війни. І врешті решт зупинимо війну і отримаємо результат".