Зеленський: Відповідальну за ситуацію з водопостачанням у Марганці особу буде звільнено

Президент України Володимир Зеленський заявив, що відповідальну особу звільнять через неналежну реакцію на проблему з водопостачанням у Марганці та інших містах Дніпропетровської області.

"Важливо також, що ухвалені прем'єр-міністром необхідні рішення по Марганцю та інших містах на Дніпровщині. Ганебна ситуація була через відсутність води там і дуже повільну реакцію на регіональному рівні – у відомствах, які відповідають за забезпечення водою. Відповідальну особу буде звільнено", – сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні у четвер.

Президент висловив сподівання, що обласна та місцева влада оперативніше реагуватиме на потреби людей.

"Розраховую, що в обласних і місцевих владах будуть не спати й значно швидше реагувати на потреби людей. Час війни – це час роботи 24 на 7", – наголосив він.

Також Зеленський повідомив, що уряд уже ухвалив перші рішення з пакета підтримки аграріїв, які постраждали через російські удари по українських портах і морському коридору, а в Херсоні тривають роботи з відновлення електропостачання після російських обстрілів.

Як повідомлялося раніше, прем'єр-міністр України Сергій Корецький доручив здійснити невідкладні заходи, які прискорять ремонт обладнання на магістральному водогоні, щоб забезпечити мешканців Марганця Дніпропетровської області водою.

"У Марганці та навколишніх громадах вже кілька діб відсутнє забезпечення питною водою. Це наслідок аварії на магістральному водогоні, а також не повної і не своєчасної реакції відповідальних посадових осіб. Жорсткі висновки будуть зроблені найближчим часом", – написав Корецький в телеграм-каналі.