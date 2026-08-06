Зеленський обговорив із главою МЗС Азербайджану оборонну співпрацю та реалізацію Drone Deal

Президент України Володимир Зеленський у Києві провів зустріч із міністром закордонних справ Азербайджану Джейхуном Байрамовим, під час якої сторони обговорили оборонне співробітництво, зокрема реалізацію Drone Deal, а також взаємодію в енергетиці, нафтогазовій сфері та сільському господарстві, повідомляє пресслужба глави держави.

Зазначається, що це перший візит Байрамова до України з початку повномасштабного російського вторгнення.

"Ми дуже вдячні за те, що в ці непрості дні для нашої країни, для наших людей ви знайшли можливість приїхати й підтримати нас", – сказав Зеленський.

Під час зустрічі він подякував Азербайджану та президенту Ільхаму Алієву за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, енергетичну та гуманітарну допомогу.

Президент також поінформував азербайджанську сторону про постійні російські удари по Україні, ситуацію в Чорному морі, блокування Росією зернових коридорів, дипломатичні контакти України з партнерами та перебіг дипломатичного процесу.

Своєю чергою Байрамов запевнив у подальшій політичній та гуманітарній підтримці України.

"Ви можете повністю покластися на нас, на нашу політичну підтримку. І, як ви добре знаєте, пане президенте, ми доволі гучні та прямолінійні в тому, що стосується повної солідарності, територіальної цілісності України, непорушності міжнародно визнаних кордонів України", – сказав він.