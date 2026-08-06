Зеленський доручив підготувати план спеціальної санкційної операції проти російського ВПК

Президент України Володимир Зеленський доручив підготувати чіткий план спеціальної санкційної операції, яка має відчутно обмежити російську воєнну промисловість.

"Доручив підготувати чіткий план спеціальної санкційної операції, яка повинна відчутно обмежити російську воєнну промисловість – визначені компанії у визначених нами напрямках. Кожен з учасників наради отримав чіткі завдання. Розраховую на повне виконання", – написав Зеленський у телеграм-каналі у четвер за підсумками координаційної наради щодо санкцій.

За словами президента, головним завданням є не дати Росії часу адаптуватися до обмежень.

"Бачимо, що в кожній російській ракеті, в кожному дроні, у більшості інших видів російської зброї є критичні компоненти з інших країн, без яких такої зброї просто не було б", – зазначив він.

Окрім цього, учасники наради обговорили використання Росією верстатів і технологій іноземного походження, без яких "Москва відстає на покоління", і не змогла би самостійно виробляти сучасне озброєння.

"Треба більше тиску, щоб обмежувати такі зв'язки держави-агресора зі світом", – наголосив президент.