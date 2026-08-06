Постраждалих у Павлограді вже 7, в Кам'янському району ще 5 – Дніпропетровська ОВА

Кількість постраждалих внаслідок обстрілів російськими окупантами Павлограда (Дніпропетровська обл.) в четвер зросла до семи, загиблих двоє, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"У Павлограді рятувальники вже приборкали пожежі, які виникла внаслідок ворожих атак. Загинуло дві людини, ще сімох поранено", – написав Ганжа у телеграм.

Він також повідомив, що у Кам'янському районі окупанти поцілили крім Вишнівської громади також по Бажедарівській. "Пошкоджена інфраструктура. Горіла господарська споруда. Троє людей загинули, п'ятеро постраждали", – написав очільник обладміністрації.

Крім цього, окупанти обстріляли Грушівську та Зеленодольську громади у Криворізькому районі Дніпропетровської області, постраждала одна людина. Також ворог обстріляв Нікополь, Червоногригорівську, Покровську, Мирівську та Марганецьку громади, пошкоджені багатоквартирні та приватний будинки, сільськогосподарське підприємство, магазини, автобус, постраждали троє людей.

Усього в області за день п'ятеро людей загинули, 16 дістали поранень. Ворог атакував п'ять районів області безпілотниками, артилерією, авіабомбами та ракетою майже 60 разів.

У Синельниківському районі обстрілами знищені трактор і господарські споруди, понівечені комбайн та з десяток приватних будинків.

Раніше повідомлялося про двох загиблих та одного пораненого в Павлограді та трьох загиблих і трьох постраждалих у Вишнівській громаді Кам'янського району, один з них – у важкому стані.