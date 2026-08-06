Польща може відновити дискусію про перехоплення російських ракет у небі України

Питання про перехоплення російських ракет у повітряному просторі України замість того, щоб чекати на їхнє можливе наближення до кордонів Польщі, потребує серйозного та фахового обговорення. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє PAP.

"Питання про те, чи можемо ми бути впевнені, що краще було б збивати ці російські ракети над Україною, а не, можливо, пізніше над Польщею, є темою для дуже серйозної дискусії, яка не повинна ставати заручницею партійного суперництва", – заявив Сікорський.

Коментуючи дискусії щодо передачі Києву ракет для систем Patriot, Сікорський підкреслив, що Київ протягом кількох днів поспіль зазнає атак балістичними ракетами, проти яких наразі бракує ефективного захисту, що призводить до зростання кількості жертв серед цивільного населення. Саме тому, на його думку, варто детально вивчити можливість знищення повітряних цілей ще до того, як вони наблизяться до території НАТО.

Окрім цього, голова МЗС Польщі торкнувся питань дипломатичних відносин із РФ та пропозицій окремих політиків щодо перенесення російського посольства у Варшаві, Сікорський нагадав про Віденську конвенцію. Він підкреслив, що подібні кроки фактично означали б повний розрив дипломатичних стосунків з Москвою.

"Без цього неможливо виконати цю резолюцію, тож якщо вони цього хочуть, нехай скажуть про це, бо поки що жодна країна Європейського Союзу та НАТО ще не розірвала відносин з Росією", – підкреслив Сікорський.

Висловлюючись щодо перспектив припинення вогню та досягнення миру, Радослав Сікорський наголосив на необхідності посилення тиску з боку США саме на Росію, а не на Україну.

"Елементом такого тиску могло б стати ухвалення закону імені нещодавно померлого сенатора Ліндсі Грема, який створив би правову основу для таких жорстких санкцій проти Росії", – додав він.