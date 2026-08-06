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Колишнього бенефіціара ПриватБанку судитимуть за схему на 9,2 млрд грн

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Колишнього бенефіціара ПриватБанку судитимуть за схему на 9,2 млрд грн

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) скерували до суду обвинувальний акт щодо колишнього кінцевого бенефіціарного власника ПАТ КБ "ПриватБанк" та п’ятьох членів організованої ним групи. Фігурантів обвинувачують у заволодінні коштами банківської установи на суму понад 9,2 млрд грн.

"За даними слідства, у січні-березні 2015 року кінцевий бенефіціар ПриватБанку, тодішній голова Дніпропетровської ОДА, організував схему заволодіння коштами банку з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі установи. Для цього банк штучно зобов’язали виплатити вказаній підконтрольній компанії понад 9,2 млрд грн під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю", – повідомляє пресслужба НАБУ.

Надалі понад 446 млн грн з цієї суми було перераховано через низку пов’язаних юридичних осіб під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів з метою легалізації. У підсумку ці кошти опинилися на особистому рахунку бенефіціара, який вніс їх до статутного капіталу ПриватБанку на виконання вимог НБУ.

Розслідування у цій справі було офіційно завершено у липні 2025 року, а перші підозри учасникам схеми оголосили у вересні 2023 року. Тепер крапку в справі має поставити суд.

У повідомленні не вказано ім’я підсудного. Судячи з фабули йдеться про Ігоря Коломойського.

Як повідомлялося, Коломойського підозрюють у масштабних фінансових махінаціях, зокрема привласненні 9,2 млрд грн ПриватБанку, відмиванні коштів та замовленні вбивства. Він перебуває під вартою з вересня 2023 року з низкою нових підозр. Англійський суд зобов’язав його та партнерів виплатити понад $3 млрд за виведення $1,9 млрд з ПриватБанку.

Сам Коломойський всі обвинувачення заперечує.

#бенефіціар #суд #приватбанк #коломойський
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