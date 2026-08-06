Ворог атакував сортувальне депо та точку базування пересувних відділень "Укрпошти" в Павлограді, загинуло двоє працівників, одну людину поранено

Російські війська атакували у Павлограді (Дніпропетровська обл.) сортувальне депо "Укрпошти" та точку базування пересувних відділень компанії, загинули дві працівниці, поранено механіка, повідомив генеральний директор національного поштового оператора Ігор Смілянський.

"Це депо обслуговувало Павлоград та всі довколишні села району. Ворог хотів зупинити наш рух тут, але ми не дамо цього зробити", – написав він у телеграм-каналі в четвер.

За словами Смілянського, усі резервні схеми доставки посилок задіяно. Отже, пенсії, ліки, посилки та листи розвозитимуться за графіком.

"Якщо в перші дні стануться невеличкі затримки, доки налаштовуються процеси, – перепрошуємо та дякуємо за розуміння", – написав гендиректор компанії.

Як зазначили в "Укрпошті", клієнтам буде відшкодовано все, що було знищено під час ворожого удару.