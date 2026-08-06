Українці вважають корупцію найбільшою проблемою частіше, ніж ракетно-дронові атаки

Майже половина (49,3%) українців вважають, що високий рівень корупції на державному рівні найбільш негативно впливає на ситуацію в Україні, тоді як постійні атаки дронів та ракет на об’єкти інфраструктури назвали як найбільш негативний чинник 44,6% опитаних.

Як свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного компанією Socis з 28 липня по 2 серпня, зниження рівня життя населення назвали 39,4%, агресивні методи проведення мобілізації 30,4%, непрофесіоналізм та помилки влади 24,8%, захоплення РФ нових територій України 21,3%.

Абсолютна більшість опитаних (60,2%) вважають найбільшими помилками нинішньої влади збереження високого рівня корупції і розкрадання бюджетних коштів. Значно менше назвали неналежну підготовка до війни (32,7%), помилкові кадрові рішення (28,6%), зловживання владою, тиск на бізнес і можливих політичних конкурентів (25,5%), інформаційну цензура і приховування правди (23,9%), неефективну економічну політика уряду (23,5%), прорахунки на міжнародному рівні (14,1%).

Лише 12,7% вважають, що ситуація в Україні розвивається у правильному напрямі (23,7% – скоріше у правильному), 31,8% – що не в правильному (ще 23,8% – скоріше в неправильному).

55,9% вважають, що загальна ситуація в Україні за останній рік погіршилась, 9,4% – що покращилась, 32,3% – що лишилась незмінною. При цьому лише 35,1% вважають, що в наступному році ситуація продовжить погіршуватись, 23,3% очікують змін на краще, 26,5% переконані, що все залишиться без змін.

34,8% вважають найбільш вірогідним сценарієм закінчення війни в Україні припинення бойових дій по лінії розмежування і тривалий дипломатичний процес по відновленню суверенітету України. 21% респондентів переконані, що війна в Україні триватиме, поки не зміниться політична ситуація в РФ. 14,8% найбільш вірогідним сценарієм закінчення війни назвали відновлення суверенітету України в кордонах 1991 року, 11,7% – підписання мирної угоди з визнанням втрати територій Донбасу і Криму, 9,4% – відновлення суверенітету України в кордонах на початок 2022 року.

61,7% переконані, що якщо переговори щодо російсько-української війни закінчаться тимчасовим припиненням бойових дій і завершенням військового стану, то в Україні потрібно проводити вибори, але 25,7% протилежної думки та вважають, що потрібно відкласти проведення виборів ще на певний час. 6% опитаних вважають, що потрібно проводити лише місцеві вибори.

53,7% респондентів назвали мовою домашнього спілкування лише українську, 12,6% лише російську, 32,9% заявили про використання в побуті обох мов, 0,9% про інші мови.

Загалом під час дослідження було опитано 2000 респондентів за квотною стратифікованою вибіркою, наближеною до репрезентативної на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу країни на регіони. Метод дослідження: особисте інтерв’ю з використанням планшетів (CAРI), середня тривалість одного інтерв’ю склала 13 хвилин. Опитування не проводилось на тимчасово окупованих територіях та на територіях, де проходять активні бойові дії. Максимально, наскільки це можливо на даний час, врахована кількість та структура населення внутрішньо-переміщених осіб; громадян, які виїхали за кордон; тимчасово окупованих територій та місцевості, де неможливо провести соціологічне дослідження з огляду на проведення активних бойових дій. Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал): +/- 2,6%.