ДБР повідомило про підозру двом начальникам ТЦК на Волині за "паперову мобілізацію"

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) спільно із СБУ повідомили про підозру двом начальникам територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) на Волині, які організували схему "паперової мобілізації", щоб штучно покращити показники роботи, повідомляє ДБР.

"Упродовж 2025-2026 років посадовці, маючи доступ до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів "Оберіг", за допомогою особистих електронних ключів вносили неправдиві відомості про нібито мобілізованих громадян", – йдеться в повідомленні ДБР на сайті в четвер.

Таким чином, як наголошують у відомстві, посадовці внесли до реєстру дані про призов майже 50 осіб, які фактично не були мобілізовані.

"Серед них були громадяни, які мали право на відстрочку, перебували на спеціальному обліку через інвалідність, а також військовослужбовці, які вже проходили службу", – уточнюють в Бюро.

Крім того, за даними ДБР, посадовці складали та підписували фіктивні поіменні списки нібито мобілізованих і направляли їх до обласного ТЦК та СП для покращення статистичних показників.

Обом посадовцям повідомлено про підозру у несанкціонованій зміні інформації, яка обробляється в автоматизованій системі, вчиненій особою, яка має право доступу до неї, а також у службовому підробленні (ч. 1, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366 КК України).

Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

Слідство триває. Встановлюється повне коло осіб, причетних до схеми.

Процесуальне керівництво здійснює Волинська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.