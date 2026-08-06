Підтримка вступу до ЄС серед українців повільно знижується, до НАТО – знову росте та перевищує 60%

Абсолютна більшість українців проголосувало б за вступ України до Європейського союзу (69,2%) та до НАТО (61,2), якби відповідні референдуми відбулися найближчим часом, свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного компанією Socis з 28 липня по 2 серпня.

Проти вступу до ЄС проголосували б 22,2% опитаних, проти вступу до НАТО – 29,5%. Решта або не брали б участі в референдумі або не визначились з відповіддю.

При цьому, порівнюючи з минулими дослідженнями компанії Socis, підтримка вступу до ЄС демонструє повільне, але тривале зниження з жовтня 2025 року, коли вона сягнула максимальної позначки 74,8%.

Натомість підтримка вступу до НАТО відтоді також падала (з 64,6% до 58,1% у квітні поточного року), але за останні чотири місяці продемонструвала зростання.

Загалом під час дослідження було опитано 2000 респондентів за квотною стратифікованою вибіркою, наближеною до репрезентативної на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу країни на регіони. Метод дослідження: особисте інтерв’ю з використанням планшетів (CAРI), середня тривалість одного інтерв’ю склала 13 хвилин. Опитування не проводилось на тимчасово окупованих територіях та на територіях, де проходять активні бойові дії. Максимально, наскільки це можливо на даний час, врахована кількість та структура населення внутрішньо-переміщених осіб; громадян, які виїхали за кордон; тимчасово окупованих територій та місцевості, де неможливо провести соціологічне дослідження з огляду на проведення активних бойових дій. Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал): +/- 2,6%.