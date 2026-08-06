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Від початку доби в Херсонській області вже 22 постраждалих через атаки РФ, 12 з них їхали в автобусах

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Від початку доби в Херсонській області вже 22 постраждалих через атаки РФ, 12 з них їхали в автобусах

Дванадцять людей постраждало внаслідок атак російських FPV-дронів на автобуси в Херсонській області в четвер, ще 10 отримали травми від атак ворожих безпілотників в Херсоні та с. Інгулець від початку доби, повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

"Впродовж дня окупанти двічі спрямовували FPV-дрони у автобуси з людьми: вранці у Комишанах постраждали сім цивільних, які їхали на польові роботи, вдень – п’ять пасажирів маршрутного таксі у Херсоні", – йдеться в повідомленні.

Усього станом на 17:30 четверга зафіксовано, що від наслідків російської агресії 22 людини отримали поранення.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, приміщення лікарняних закладів, будівля банку, службовий, вантажний, маршрутний та легковий автотранспорт. Окупанти атакували територію області за допомогою артилерійської, мінометної зброї та дронами різних типів.

Раніше повідомлялося про шістьох постраждалих в автобусі в Комишанах, який був атакований російським дроном рано вранці у четвер.

#fpv_дрони #херсонська_область
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