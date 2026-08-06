Росіяни розстріляли українського військовополоненого на Донеччині – прокуратура

Донецька обласна прокуратура розпочала розслідування за фактом розстрілу окупантами військовополоненого у Волноваському районі.

"22 липня 2026 року ворог атакував позиції ЗСУ в районі Мирного, що у Волноваському районі. Під час виконання бойового завдання окупанти захопили українського захисника в полон і розстріляли його", – йдеться у повідомленні в Facebook.

Досудове розслідування розпочато за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Наразі проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення всіх обставин події та причетних до скоєння вказаного злочину осіб з числа військовослужбовців РФ.

"Вбивство полонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин", – наголосили в прокуратурі.