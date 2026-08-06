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Частина Львова та Херсон без електроенергії

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Частина Львова та Херсон без електроенергії
Фото: Pixabay

Львів частково знеструмлений внаслідок аварійного відключення мережі, Херсон без електрики після нічної атаки РФ.

"Через аварійне відключення в електромережах 110кВ частково знеструмлені споживачі в центральній частині Львова, у Франківському районі, мікрорайоні Новий Львів тощо. Енергетики працюють над відновленням подачі електроенергії", – йдеться у повідомленні "Львівобленерго" у Facebook у четвер.

За повідомленням начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, без електроенергії після нічної російської атаки залишається Херсон, і на ліквідацію наслідків обстрілу у повному обсязі потрібно щонайменше кілька днів.

За його словами, енергетики працюють над ліквідацією наслідків удару.

"Робитимемо все можливе, аби відновити електропостачання у повному обсязі протягом кількох днів", – написав Прокудін у Телеграм.

Він закликав мешканців міста не перевантажувати мережу, коли світло з’явиться, аби уникнути нових аварій.

Прокудін порадив звертатися у пункти незламності або розглянути можливість евакуації до більш безпечних громад Херсонщини або інших регіонів України.

#знеструмлення #львів #херсон
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