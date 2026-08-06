Ціллю дрона з вибухівкою в аеропорту Лейпцига був літак з вантажем боєприпасів для України – МВС Німеччини

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт підтвердив: дрон, виявлений поряд з вантажними літаками української авіакомпанії в аеропорту Лейпцига, ніс вибуховий пристрій, повідомляє Tagesschau.

"Експертиза криміналістів показала, що, ймовірно, йшлося про високовибуховий вибуховий заряд, подібний до тих, що використовує армія. Хто несе відповідальність за цю ймовірну спробу теракту, поки що невідомо", – йдеться в повідомленні.

Згідно з оновленими даними, один із вантажних літаків "Антонов", порґд із яким було знайдено дрон із вибухівкою, був завантажений військовими боєприпасами, які, судячи з усього, незадовго до цього було перевезено з Франції до Лейпцига і, ймовірно, призначалися для подальшого транспортування. Про це йдеться у конфіденційному звіті поліції.

Згідно з даними слідчих органів, минулого вівторка ввечері близько 23:42 співробітники аеропорту помітили дрон, який "завис" над землею між двома вантажними літаками "Антонов" державної української авіакомпанії "Антонов Ейрлайнз". Згідно зі звітом органів влади, після цього стався "контакт між дроном та співробітником". Після цього дрон впав на землю. Система датчиків для захисту від дронів раніше не виявила цей літаючий об’єкт.

У середу ввечері Добріндт заявив, що, ймовірно, зловмисники модифікували дрон таким чином, щоб цілеспрямовано обійти системи захисту.

За інформацією телеканалів WDR, NDR та газети SZ, слідчі вже встигли проаналізувати записи з камер спостереження в аеропорту. Перегляд записів з камер диспетчерської служби безпеки – центрального пункту спостереження та координації аеропорту – нібито показав, що дрон, очевидно, вже о 19:28 увійшов у повітряний простір аеропорту з південного напрямку, а потім приземлився на пероні.

На відеозаписах, як повідомляється, не видно, щоб дрон знову злітав. Однак, судячи з усього, через кілька годин дрон завис на невеликій висоті між припаркованими українськими вантажними літаками, коли його помітив співробітник аеропорту.

За даними Міністерства оборони, на той момент в аеропорту не було військових перевезень Бундесверу. Загалом аеропорт "Лейпциг/Галле" вважається важливим транспортним вузлом і логістичним центром для військових. Згідно з повідомленнями владних органів, Україна теж використовує цей аеропорт з початку війни в лютому 2022 року як альтернативний пункт для перевезення військових вантажів.

Як повідомлялося, в результаті інциденту аеропорт "Лейпциг/Галле" призупиняв польоти до 1:55. Тоді один із вантажних літаків був змушений піти на друге коло, а згодом, за інформацією видання, приблизно за 6 км від аеропорту на висоті близько 400 м зіткнувся з невідомим об’єктом.

Після посадки в Ганновері у літака виявили незначні пошкодження передньої частини.

"Поліція не відкидає припущення, що це був акт диверсії. Ведеться розшук оператора безпілотника", – йшлося у матеріалі Bild.