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Зеленський звільнив послів України в Хорватії, Албанії, Чорногорії та Пакистані – укази

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Зеленський звільнив послів України в Хорватії, Албанії, Чорногорії та Пакистані – укази

Президент України Володимир Зеленський звільнив Василя Кирилича з посади посла України в Хорватії, Володимира Шкурова – з посади посла в Албанії, Олега Герасименка – з посади посла в Чорногорії та Маркіяна Чучука – з посади посла в Пакистані.

Відповідні укази №709/2026, №710/2026, №711/2026 та №712/2026 оприлюднені на сайті президента України в четвер.

Василь Кирилич був призначений послом України в Хорватії 3 грудня 2019 року.

Володимир Шкуров був призначений послом України в Албанії 13 квітня 2020 року.

Олег Герасименко був призначений послом України в Чорногорії 4 травня 2022 року.

Маркіян Чучук був призначений послом України в Пакистані 17 квітня 2020 року.

#посли #звільнення
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