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Зеленський обговорив із прем'єром Норвегії програму FREYJA

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Зеленський обговорив із прем'єром Норвегії програму FREYJA
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, під час якої сторони обговорили реалізацію антибалістичної програми FREYJA та координацію подальших кроків.

"Поінформував Йонаса про реалізацію програми FREYJA та графік наших наступних кроків. Норвезькі представники залучені до роботи, і ми цінуємо їхній внесок. Скоординували й нашу активність на серпень", – написав Зеленський у телеграм-каналі в середу.

За його словами, під час розмови сторони також обговорили захист України від російських ударів. Президент подякував Норвегії за готовність допомогти з постачанням засобів ППО та взаємодією з партнерами, які мають антибалістичні спроможності.

"Намагаємося максимально прискорити всі процеси: можливості для захисту наших людей потрібні щодня", – зазначив глава держави.

Крім того, Україна та Норвегія розраховують досягти важливих двосторонніх домовленостей у межах стратегічного партнерства.

#freyja #зеленський #норвегія
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