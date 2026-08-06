СБУ спільно з іншими складовими Сил оборони уразила Ярославський НПЗ та кораблі берегової охорони ФСБ у Керчі

Служба безпеки України спільно із Силами оборони завдала успішних ударів по нафтопереробному заводу "Славнефть – ЯНОС" у Ярославлі (РФ), розташованому за понад 700 км від держкордону України, а також по кораблях берегової охорони ФСБ РФ у тимчасово окупованій Керчі, повідомляє СБУ.

В телеграм-каналі в четвер українська спецслужба зазначає, що Ярославський НПЗ є одним з п’яти найбільших підприємств нафтопереробної галузі РФ потужністю близько 15 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне паливо, авіаційний гас та інші стратегічно важливі нафтопродукти для центральних регіонів РФ та столичної агломерації.

"Внаслідок атаки українських безпілотників на території підприємства пролунало щонайменше шість вибухів, а в чотирьох різних частинах заводу виникли пожежі", – наголошують у відомстві.

За попередньою інформацією, пошкоджено чотири резервуари РВС-2000 із сирою нафтою, що спричинило її розлив. "Два резервуари охоплені вогнем. Крім того, пошкоджено ключові технологічні установки ЕЛОУ-1 та АВТ-3, на яких також виникли пожежі", – уточнюється в повідомленні.

Також, за даними СБУ, унаслідок ударів безпілотників по території порту в Керчі (тимчасово окупована АР Крим) пошкодження отримали два патрульні кораблі проєкту 10410 ("Світляк") берегової охорони ФСБ РФ – "Балаклава" та "Керч".

"СБУ послідовно працює над зниженням воєнно-економічного потенціалу росії. Під ударами й надалі будуть опинятися військові об’єкти, підприємства паливно-енергетичного комплексу та інші законні цілі, що безпосередньо працюють на російську агресію проти України", – резюмують у відомстві.