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Священника УПЦ (МП) засуджено на 15 років тюрми за коригування обстрілів Донеччини

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Священника УПЦ (МП) засуджено на 15 років тюрми за коригування обстрілів Донеччини

За доказовою базою контррозвідки та слідчих Служби безпеки 15 років ув’язнення отримав протоієрей Покровської єпархії Української православної церкви Московського патріархату УПЦ (МП) за коригування обстрілів на Донеччині, повідомляє СБУ.

"Зловмисник – протоієрей Покровської єпархії УПЦ (МП) наводив ворожий вогонь на укріпрайони та бойові позиції Сил оборони на Новопавлівському напрямку. СБУ його викрила у квітні 2025 року на Донеччині", – йдеться у повідомленні у Телеграм.

Як пише СБУ, священник потрапив до уваги ФСБ через свою доньку, яка проживає в Росії та після початку повномасштабного вторгнення звернулася з листом до Путіна щодо надання російського громадянства своїй матері та сестрі, які перебували в Україні. "У такий спосіб на протоієрея вийшов співробітник ФСБ і запропонував співпрацю в обмін на евакуацію родини священника з оформленням російського громадянства та обіцянкою грошей".

Після вербування клірик почав обходити прифронтову місцевість, щоб виявити локації українських військ та передати їх куратору через месенджер.

СБУ затримало священика за місцем проживання, під час обшуку в нього вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.

Суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

#коригувальник_вогню #священник #вирок
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