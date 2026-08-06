В Італії через спеку оголосили найвищий рівень небезпеки у 27 великих містах

Влада Італії оголосила найвищий рівень загрози у 27 великих містах через аномальну спеку, повідомляє агентство ANSA.

"Вперше всі 27 великих міст, які Міністерство охорони здоров’я Італії відстежує в рамках системи попереджень про спеку, у четвер опинилися на максимальному, "червоному рівні" тривоги на тлі четвертої цього року хвилі спеки в країні", – повідомляє агентство.

У повідомленні зазначається, що "виснажлива спека, під час якої температура в деяких районах сягає 40 градусів за Цельсієм, за прогнозами, триватиме щонайменше ще 10 днів".

Зокрема, тривогу оголошено в Римі, Болоньї, Неаполі, Мілані, Венеції, Вероні, Флоренції, Перуджі, Палермо, Барі, тобто практично у всіх великих туристичних центрах країни.

"Червоне попередження" – рівень 3 – означає надзвичайну ситуацію через спеку: тривала спека та високий загальний ризик для здоров’я, навіть для молодих і здорових людей", – пояснює ANSA.

Влітку 2026 року європейські країни зіткнулися з аномальною спекою, під час якої температура повітря може перевищувати 40 градусів за Цельсієм, а також із лісовими пожежами. Особливо сильно від спеки в останні тижні постраждали Франція та Іспанія.