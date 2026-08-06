Генпрокурор: викрито двох працівників податкової, які брали гроші за "лояльність" під час перевірок

Прокуратура спільно з Департаментом з питань запобігання та виявлення корупції Державної податкової служби (ДПС) викрила двох працівників Головного управління ДПС у Сумській області, які, за даними слідства, вимагали від підприємця 80 тис. грн неправомірної вигоди, повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

"Заступник начальника управління, який очолює відділ планових та позапланових перевірок оподаткування фізичних осіб, та його заступниця обіцяли не застосовувати штрафні санкції під час перевірки, пов’язаної з припиненням діяльності ФОП", – написав генпрокурор в телеграм-каналі в четвер.

За його словами, задокументовано передачу коштів двома траншами. "Після отримання другої частини посадовців затримано в порядку статті 208 КПК України", – уточнив Кравченко.

Досудове розслідування здійснює Державне бюро розслідувань. Готується повідомлення про підозру затриманим та клопотання до суду про обрання їм запобіжних заходів.