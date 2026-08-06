Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Генпрокурор: викрито двох працівників податкової, які брали гроші за "лояльність" під час перевірок

1 хв читати
Додати як джерело
Генпрокурор: викрито двох працівників податкової, які брали гроші за "лояльність" під час перевірок
Фото: Офіс генпрокурора

Прокуратура спільно з Департаментом з питань запобігання та виявлення корупції Державної податкової служби (ДПС) викрила двох працівників Головного управління ДПС у Сумській області, які, за даними слідства, вимагали від підприємця 80 тис. грн неправомірної вигоди, повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

"Заступник начальника управління, який очолює відділ планових та позапланових перевірок оподаткування фізичних осіб, та його заступниця обіцяли не застосовувати штрафні санкції під час перевірки, пов’язаної з припиненням діяльності ФОП", – написав генпрокурор в телеграм-каналі в четвер.

За його словами, задокументовано передачу коштів двома траншами. "Після отримання другої частини посадовців затримано в порядку статті 208 КПК України", – уточнив Кравченко.

Досудове розслідування здійснює Державне бюро розслідувань. Готується повідомлення про підозру затриманим та клопотання до суду про обрання їм запобіжних заходів.

#офіс_генпрокурора #податкiвцi #вимагання
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

"Укренерго" попереджає про необхідність економії е/е зранку до ночі, особливо в Києві, Київщині та Одещині

"Укренерго" попереджає про необхідність економії е/е зранку до ночі, особливо в Києві, Київщині та Одещині

НЕК "Укренерго" через спеку попереджає про необхідність економного споживання електроенергії з 10:00 до 23:00, особливо у Києві, Київській та Одеські…

Читати
Федоров про можливість повернення на посаду міністра оборони: У мене немає жодного морального права зараз займатися іншими речами

Федоров про можливість повернення на посаду міністра оборони: У мене немає жодного морального права зараз займатися іншими речами

Колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив, що "не має жодного морального права зараз займатися якимись іншими речами", окрім того, як бути очіл…

Читати