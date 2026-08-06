Видалення дерев на Теремках – вимушений крок для будівництва теплової мережі – КМДА

У Київській міській державній адміністрації (КМДА) роз’яснили, чому будівництво тепломережі потребує видалення частини дерев – йдеться не про безпідставне знищення зелених насаджень, а про реалізацію критично важливого для безпеки міста проєкту з обов’язковим подальшим відновленням території.

"Видалення частини дерев на Теремках – вимушений крок, необхідний для будівництва нової теплової мережі для житлових масивів Теремки-1 та Теремки-2", – йдеться у повідомленні КМДА у фейсбуці в четвер.

"Просимо не спекулювати на цій темі та не поширювати маніпулятивну або неперевірену інформацію. Йдеться не про безпідставне знищення зелених насаджень, а про реалізацію критично важливого для безпеки міста проєкту з обов’язковим подальшим відновленням території", – наголосили у КМДА

Зазначено, що це критично важливий інфраструктурний проєкт, який має підвищити енергетичну стійкість столиці та забезпечити безперебійне теплопостачання в умовах постійної загрози російських атак на критичну інфраструктуру.

"У разі обстрілу та пошкодження обладнання ТЕЦ-5 без теплопостачання можуть лишитися понад 280 будівель Голосіївського району. Тому місто створює резервну схему, яка дасть змогу оперативно переключити споживачів на альтернативне джерело тепла. Це означає, що навіть у разі надзвичайної ситуації тисячі мешканців Теремків не залишаться без опалення взимку", – наголосили у КМДА.

Місто розуміє занепокоєння громади через видалення частини дерев і поділяє важливість збереження міського довкілля. Водночас в умовах війни необхідно знаходити баланс між екологічними цінностями та безпекою людей. Тим більш, що замість видалених дерев на території, після прокладання теплотраси, висадять нові.

Сьогодні головне, щоб наступної зими десятки тисяч людей не лишилися без тепла.

Перед початком проєктування опрацьовували й альтернативні варіанти прокладання тепломережі. Однак вони в рази дорожчі або триваліші в часі.

КП "Київтеплоенерго" має всі необхідні дозвільні документи та діє в межах законодавства. Будівництво тепломережі здійснюється на виконання рішення Київради від 10 березня 2026 року № 358/10825 "Про питання забезпечення енергетичної стійкості територіальної громади міста Києва". Важливо, що відновлення території після завершення будівництва є невід’ємною частиною проєкту.

Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА спільно з комунальними підприємствами вже розпочинають напрацьовувати комплексне рішення щодо відновлення цієї ділянки. До обговорення залучатимуть мешканців району, громадськість та експертів, щоб спільно визначити, яким має бути оновлений простір.

Місто відкрите до пропозицій щодо: висадження нових дерев, зокрема крупномірних; створення рекреаційних зон; облаштування екостежок і багаторічних клумб; впровадження екологічних і природоорієнтованих рішень; встановлення сучасних елементів благоустрою.

"Після прокладання тепломережі територію рекультивують, відновлять благоустрій та висадять нові дерева, кущі й інші зелені насадження там, де це відповідає будівельним нормам", – запевнили у КМДА. Також опрацьовується можливість використання крупномірних дерев із комунальних розсадників, щоб територія якнайшвидше знову набула комфортного та сформованого вигляду.

"Мета міста – не лише відновити ділянку після будівництва, а й створити якісний громадський простір, який буде комфортним для мешканців і водночас забезпечить роботу критично важливої інженерної інфраструктури столиці", – резюмували у пресслужбі.

Як повідомлялося, у Голосіївському районі Києва активісти виступають проти вирубки дерев у парку для будівництва гілки тепломережі. Інформація про це поширюється соцмережами.

Так, правозахисниця Олександра Матвійчук повідомила про вирубку комунальниками столітніх дубів. "Ми втратимо близько 600 дерев, які утворили цілу екосистему – білки, птахи, комахи, рослини. Для її відродження знадобляться десятиліття", – написала вона у Facebook.