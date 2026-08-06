У ЄК очікують результатів розслідування інциденту з БПЛА в аеропорту Лейпцига, перш ніж давати оцінки

Влада Німеччини розслідує інцидент із БПЛА із вибухівкою, виявленим в аеропорту Лейпциг/Галле, а в Єврокомісії (ЄК) очікують їхніх висновків, перш ніж висловлюватися з цього приводу, заявила офіційна представниця ЄК Анна-Кайса Ітконен.

"Це національні органи влади мають проводити розслідування. У нас діє законодавство щодо авіаційної безпеки. Національні органи влади мають гарантувати безпеку аеропортів та їхніх околиць", – сказала речниця у четвер на брифінгу в Брюсселі.

"Ми чекаємо на результати розслідування, перш ніж давати оцінки чи висловлюватися щодо причин цієї події. Потрібно, щоб спочатку національні органи влади вивчили це питання, і, звісно, ми перебуваємо в тісному контакті з ними", – додала Ітконен.

Так вона відповіла на запитання про те, чи вживає ЄК будь-яких заходів у зв’язку з цим інцидентом.

Європейські ЗМІ повідомляли, що в ніч на 5 серпня в аеропорту Лейпциг/Галле було виявлено безпілотник, оснащений вибухівкою. Аеропорт тимчасово призупинив роботу. Для знешкодження об’єкта було викликано фахівців-саперів.