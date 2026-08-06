Програма підтримки ветеранів та громад запрацює на Кіровоградщині - УЧХ

Представники Українського Червоного Хреста (УЧХ) та Данського Червоного Хреста презентували на Кіровоградщині програму «Підтримка ветеранів та громад, постраждалих внаслідок війни в Україні», яка незабаром реалізовуватиметься в області.

“Програма спрямована на підтримку ветеранів та членів їхніх родин, зокрема через розвиток власної справи, реалізацію соціальних ініціатив, навчання, менторську підтримку та інші можливості для посилення економічної спроможності й соціальної згуртованості”, — повідомив УЧХ у Фейсбуці у четвер.

Програма, зокрема, передбачає проведення конкурсу ветеранських соціальних ініціатив. Учасники зможуть представити свої ідеї, отримати фінансування та втілити їх у своїх громадах. Планується щороку підтримувати в Кіровоградській області десять таких проєктів.

Учасники також зможуть долучитися до програми розвитку ветеранського соціального підприємництва. Вона передбачає тримісячне навчання з розробки бізнес-планів, після завершення якого найкращі проєкти отримають гранти на започаткування або розвиток власної справи. Перевага надаватиметься інноваційним бізнес-ідеям із соціальним впливом.

Крім фінансової підтримки, учасники програми отримають індивідуальний менторський супровід, який допоможе якісно реалізувати соціальні проєкти та бізнес-ідеї.

Подати заявки на участь у програмі ветерани та члени їхніх родин зможуть уже у вересні.