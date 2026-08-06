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Україна розраховує, що досягне результатів у створенні антибалістики у 2026-2027 рр., – Зеленський

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Україна розраховує, що досягне результатів у створенні антибалістики у 2026-2027 рр., – Зеленський
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Україна розраховує досягти необхідних результатів у створенні власної балістичної зброї та антибалістичної системи впродовж 2026-2027 років, заявив президент України Володимир Зеленський після наради щодо підготовки української балістики та виконання завдань за антибалістичною програмою FREYJA.

"Можемо констатувати, що на необхідний рівень уже вийшли й наші виробники зброї. Розраховуємо, що на етапі 2026-2027 років Україна досягне потрібних результатів", – написав Зеленський у телеграм-каналі у четвер.

За його словами, під час наради визначили графік і відповідальних за складові програм, які потребують прискорення. У роботі задіяні Рада національної безпеки і оборони, уряд, Міністерство оборони, Служба зовнішньої розвідки, командування Повітряних сил ЗСУ, команда Brave1 та представники української оборонної промисловості.

Президент зазначив, що створення власної балістики та нової антибалістичної системи є завданням, яке вдалося виконати лише обмеженій кількості держав світу.

"Україна має цю спроможність. В українців є відповідна наукова база та компетенції", – наголосив Зеленський.

Він додав, що серед основних викликів залишаються доступ до критичних компонентів, технологічна співпраця з партнерами та локалізація виробництва.

Окремо президент повідомив про роботу з партнерами щодо ракет PAC-2 і PAC-3 та очікує від МЗС і Міністерства оборони результатів у відповідній комунікації.

#freyja #антибалістика
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