Внаслідок ранкових ударів по Балаклії і Лозовій двоє людей загинуло, 17 постраждало

За оновленими даними, до 11 зросла кількість постраждалих внаслідок ранкової атаки російських безпілотників на Лозову (Харківська обл.), ще двоє загинули.

"У місті Лозова ударами БпЛА пошкоджено залізничну інфраструктуру, будівлю вокзалу та магазин. Загинули 52 та 59-річні чоловіки, ще 11 людей постраждали", – повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Правоохоронці задокументували наслідки ранкового ракетного удару по Балаклії.

"Пошкоджено навчальний заклад, адміністративну будівлю, скління дитячої поліклініки, житлові будинки, магазин та гараж. Постраждали шестеро людей – жінки віком 20, 54, 64 та 77 років, а також чоловіки віком 22 та 84 роки", – йдеться у повідомленні.

Відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.