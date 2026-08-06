Справу про шахрайські кол-центри, що ошукали чехів на 12 млн грн, скеровано до суду

Справу транснаціональної злочинної організації, яка через шахрайські кол-центри, які ошукали громадян Чехії більше як на 12 млн грн, скеровано до суду, повідомив Офіс генерального прокурора

"За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора до суду скеровано обвинувальний акт щодо організатора та чотирьох учасників транснаціональної злочинної організації", – йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора у телеграм в четвер.

За даними слідства, упродовж лютого-травня 2024 року через мережу шахрайських кол-центрів вони заволоділи коштами 11 громадян Чеської Республіки на суму, еквівалентну понад 12 млн грн. Діяльність мережі викрили у межах спільної слідчої групи за участі Офісу генерального прокурора, Нацполіції України, а також правоохоронних органів Чехії.

Слідство встановило, що злочинну організацію створив житель Дніпра, який залучив до неї жителів різних регіонів України, а також громадян Чехії та Молдови. Спочатку шахрайський кол-центр діяв на Дніпропетровщині, а згодом – на Київщині.

Оператори телефонували громадянам Чехії, представлялися працівниками банків, повідомляли про нібито загрозу несанкціонованого доступу до рахунків та переконували переказати кошти на підконтрольні реквізити. У такий спосіб, за даними слідства, вони заволоділи понад 12 млн грн.

Під час досудового розслідування в Україні затримали громадянина Молдови та трьох громадян Чехії, яких у подальшому екстрадували. Стосовно громадян Чехії вже ухвалено обвинувальні вироки, які підтвердили їхню участь у шахрайському кол-центрі під керівництвом організатора з Дніпра.

Організатору та чотирьом учасникам злочинної організації інкримінують ч. 5 ст. 190 та ч. 1, 2 ст. 255 КК України.