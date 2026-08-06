У Німеччині заарештовано громадянина України, підозрюваного у шпигунстві за збройовою компанією

За клопотанням прокуратури Мюнхена взято під варту підозрюваного у шпигунстві за збройовою компанією з метою саботажу 33-річного громадянина України, повідомляє Баварське управління кримінальної поліції на сайті у четвер.

"Мюнхен: у неділю, 2 серпня 2026 року, співробітники Баварського державного управління кримінальної поліції (BLKA) та Тюрингійської державної поліції під керівництвом Мюнхенської прокуратури – Баварського центрального управління з боротьби з екстремізмом та тероризмом (ZET) – заарештували в Тюрингії 33-річного громадянина України", – йдеться в повідомленні поліції в четвер.

Згідно з повідомленням, чоловіку інкримінують шпигунство з метою саботажу. "Підозрюваний наразі перебуває під вартою у виправній установі Баварії на підставі ордера на арешт, виданого Мюнхенським окружним судом", – наголошують у Баварській поліції.

"Існує вагома підозра, що обвинувачений, як так званий "агент низького рівня" від імені розвідувальної служби іноземної держави нібито зробив записи приміщень баварської збройової компанії в червні 2026 року в рамках підготовки до диверсійних операцій та надав їх клієнту", – уточнюється в повідомленні.

Німецьке видання Deutsche Welle в своїй публікації на сайті зазначає: "Слідчі стверджують, що підозрюваний сфотографував об’єкт баварської оборонної компанії для іноземної розвідки, готуючись до можливого саботажу".

За даними видання, чоловік нібито сфотографував приміщення баварської оборонної компанії в червні та передав фотографії кураторам, які працюють на іноземну розвідку.

В той же час, за даними видання, поки триває розслідування, не називається іноземна розвідувальна служба, яка нібито була причетна.

"Влада описала чоловіка як так званого "агента низького рівня" – термін, який використовується для позначення людей, завербованих іноземними розвідувальними службами для виконання відносно простих завдань", – зауважує Deutsche Welle.