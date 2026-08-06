Суд призначив 9 років позбавлення волі киянці, яка підірвала автомобіль військового

У Києві засудили 24-річну місцеву жительку, яка за вказівкою російських кураторів заклала вибухівку під автомобіль військовослужбовця, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За публічного обвинувачення прокурорів Київської міської прокуратури 24-річну киянку визнано винною у вчиненні терористичного акту на столичній Оболоні. Суд призначив їй 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна", – йдеться у повідомленні.

У суді було доведено, що обвинувачена погодилася виконати завдання представника РФ за фінансову винагороду в розмірі $1 500. Дотримуючись отриманих інструкцій, вона самостійно виготовила вибуховий пристрій та заклала його під днище автомобіля Land Rover, яким користувався військовослужбовець. Щоб зафіксувати момент вибуху для звіту, дівчина залишила неподалік мобільний телефон із увімкненою відеокамерою.

"Вранці 4 січня 2026 року, коли військовослужбовець Національної гвардії України, який приїхав до Києва у відпустку, відчинив багажник автомобіля, вибуховий пристрій спрацював. Унаслідок вибуху 30-річний військовий дістав мінно-вибухову травму та осколкове поранення ноги. Також постраждала жінка, яка перебувала поруч", – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали зловмисницю невдовзі після проведення теракту. Її дії кваліфікували як вчинення вибуху, що створював небезпеку для життя та здоров’я людей і заподіяв значну майнову шкоду, за попередньою змовою групою осіб. Під час судового засідання обвинувачена повністю розкаялася у вчиненому.