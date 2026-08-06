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Події

Окупанти атакували маршрутку у Херсоні, постраждали п'ятеро цивільних

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Російські окупанти вдень атакували безпілотником маршрутний автобус у Херсоні, наразі відомо про п’ятьох постраждалих, повідомила обласна прокуратура.

"За даними слідства, 6 серпня 2026 року близько 12:00 військовослужбовці рф атакували безпілотником маршрутний автобус у Херсоні. Наразі відомо про п’ятьох постраждалих людей, які перебували у мікроавтобусі", йдеться у повідомленні облпрокуратури у Телеграмі у четвер.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України). Прокурори спільно зі слідчими вживають заходів для документування чергового воєнного злочину, вчиненого представниками збройних сил рф.

#херсон #атаки_рф
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