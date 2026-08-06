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СБУ викрила ще чотирьох агітаторів рашизму у Херсоні, Черкасах та на Сумщині

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СБУ викрила ще чотирьох агітаторів рашизму у Херсоні, Черкасах та на Сумщині

Служба безпеки затримала ще чотирьох прокремлівських інтернет-агітаторів, які виправдовували збройну агресію РФ проти України та воєнні злочини рашистів.

"Так, у Херсоні контррозвідка СБУ викрила ворожого пропагандиста, який поширював фейки про Сили оборони та підтримував окупаційні адміністрації рф у тимчасово захоплених регіонах нашої держави", – йдеться у повідомленні СБУ у Телеграмі у четвер.

За матеріалами справи, розповсюдженням інформдиверсій займався місцевий безробітний, який уникав мобілізації. Майже не виходячи з помешкання, ухилянт регулярно публікував у чатах Телеграм-каналів тези на підтримку рашизму.

Крім нього, кіберфахівці Служби безпеки затримали в обласному центрі ще одну агітаторку РФ. Нею виявилась місцева кравчиня, яка публікувала дописи на підтримку повномасштабної війни проти України і тимчасової окупації території нашої держави.

У Черкасах підозру отримала місцева безробітна, яка заперечувала в Телеграм-каналах збройну агресію РФ, позиціонуючи її як "внутрішній громадянський конфлікт" в Україні. Також жінка виправдовувала тимчасову окупацію Криму та частини східних регіонів України, закликаючи РФ до повного захоплення нашої держави. Під час обшуків у затриманих вилучено смартфони і комп’ютерну техніку із доказами злочинів та проросійську символіку.

На Сумщині викрито мешканця Охтирки, який поширював у Телеграм-спільнотах ворожий контент. Фігурант публікував пости із закликами до окупації Сумської, Чернігівської та Харківської областей. Крім того, він виправдовував збройну агресію РФ проти України та схвалював ракетно-бомбові удари по українських містах.

Ініційована Службою безпеки судово-лінгвістична експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності фігурантів у інтересах РФ.

Слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру відповідно до вчинених злочинів за трьома статтями Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

#агресія_рф #херсон #сбу
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