Збитки Puma внаслідок знищення атаками РФ логістичного комплексу із товарами перевищують EUR12 млн

У ніч проти 5 серпня внаслідок балістичної атаки РФ було повністю знищено логістичний комплекс 3PL-партнера, на якому зберігалися товарні запаси ТОВ "ПУМА Україна", за попередніми оцінками, вартість знищених товарних запасів перевищує EUR12 млн, повідомила пресслужба компанії.

У зв’язку з цим очікуються перебої з наявністю окремих товарних позицій у роздрібній мережі, інтернет-магазині та оптовому каналі. Однак попри надзвичайно складні обставини ТОВ "ПУМА Україна" продовжує операційну діяльність.

"Спільно з командою локального менеджменту, глобальним офісом Puma та нашими логістичними партнерами ми вже реалізуємо комплекс заходів, спрямованих на відновлення ланцюга постачання, організацію альтернативних логістичних рішень і якнайшвидше відновлення поставок. Нашим головним пріоритетом є відновлення забезпечення потреб наших партнерів та мінімізація наслідків цієї події для бізнесу", – повідомила компанія.