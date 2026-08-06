Кандидат в судді МКС від України не пройшов мовний тест з англійської – документи Суду

Суддя Великої палати Верховного суду Лев Кишакевич, якого було визначено основним кандидатом від України на обрання суддею Міжнародного кримінального суду (МКС) за результатами конкурсу, не володіє робочими мовами МКС – французькою та англійською на належному рівні, йдеться в документі МКС.

В розміщеному на сайті МКС звіті Консультативного комітету з номінації суддів, датованому 5 серпня 2026 року, зокрема, зазначається, що Римський статут передбачає вільне знання кандидатами в судді робочих мов МКС, а кандидат від України не володіє французькою і не має належного рівня англійської мови для виконання функцій судді Суду.

"Комітет висловлює жаль з приводу того, що мовні навички кандидата, продемонстровані під час співбесіди, не дозволили Комітету належним чином оцінити його кваліфікацію та придатність до посади відповідно до статті 36 Римського статуту", – йдеться в документі.

Комітет дійшов висновку, що "кандидат не відповідає кваліфікаційним вимогам для призначення на посаду судді Міжнародного кримінального суду".

Згідно з повідомленням МКС, таким чином загальна оцінка готовності кандидата до посади судді була неповною через мовні обмеження кандидата на посаду судді.

"Комітет встановив, що мовні обмеження кандидата завадять здатності кандидата зробити негайний внесок у роботу Суду", – зазначається в документі.

Агентство "Інтерфакс-Україна" звернулося до Верховного суду із проханням про коментар щодо цієї ситуації.

1 січня 2025 року Україна офіційно стала 125-ю державою – учасницею Римського статуту МКС. Тож відповідно до Статуту Україна, як і кожна держава-учасниця, може висунути одного кандидата до складу МКС.

Як повідомляв Верховний суд, 8 квітня 2026 року конкурсна комісія із добору кандидата для висунення від України на обрання суддею МКС за результатами співбесід з учасниками конкурсу, які відбулися 24-26 березня, визначила основного кандидата від України на обрання суддею МКС. Ним став суддя Великої палати Верховного суду Лев Кишакевич.