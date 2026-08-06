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На Черкащині викрито схему самовільного залишення військової частини військовослужбовцями – ВСП ЗСУ

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Фото ілюстративне
Фото ілюстративне | Фото: ілюстративне

Військова служба правопорядку Збройних сил України викрила схему самовільного залишення військової частини військовослужбовцями в Черкаській області. В результаті спільної операції затримано організатора схеми, повідомляє пресслужба ВСП.

"За даними слідства, фігурант спільно з іншими особами за грошову винагороду допомагав військовослужбовцям незаконно залишати місця служби та ухилятися від проходження військової служби", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Під час проведення слідчих дій у підозрюваного вилучено мобільні телефони, які містять інформацію, що має доказове значення для кримінального провадження.

Кримінальне провадження відкрите за ч. 4 ст. 408 (дезертирство, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років.

Досудове розслідування триває.

#зсу #всп #сзч #черкащина
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