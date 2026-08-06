Пошкоджено чотири розподільчі центри Fozzy Group, шестеро співробітників загинуло

Внаслідок російського обстрілу в ніч на середу виникли пожежі на чотирьох розподільчих центрах Fozzy Group, вони забезпечували постачання товарів до магазинів Сільпо, THRASH ТРАШ та Фора, шестеро співробітників загинули, повідомляє мережа у фейсбук.

За попередньою інформацією, на одному з розподільчих центрів вибухи пролунали одночасно з оголошенням повітряної тривоги, тому люди не встигли перейти в укриття, там загинули троє співробітників. Ще троє загинули на залізничній станції, куди пішли, щоб повернутися з іншого розподільчого центру додому.

"Досі не всі наші колеги вийшли на зв’язок. Ми продовжуємо уточнювати інформацію та повідомимо про оновлення, щойно матимемо повну картину.Ми вже зв’язалися з рідними загиблих і постраждалих та надаємо їм усю необхідну підтримку", – повідомили у пресслужбі.

Як повідомлялось, Росія вночі у середу нанесла один із найбільших за війну балістичних ударів по логістичних та розподільчих об’єктах під Києвом, в результаті про знищення своїх об’єктів повідомили лідери у своїх секторах – торгівельна мережа "Епіцентр", "Нова пошта" та маркетплейс Rozetka, MTI, пошкоджено логістичний центр мережі супермаркетів Novus.