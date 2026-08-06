У Києві пенсіонерка віддала $18 тис. для "перевірки грошей працівниками СБУ": затримано 23-річного киянина

Правоохоронці затримали 23-річного киянина, який ошукав пенсіонерку на $18 тисяч – представившись працівником СБУ вимагав "перевірки грошей", повідомила пресслужба Національної поліції Києва.

"Встановлено, що до 71-річної місцевої мешканки через один із месенджерів зателефонував невідомий та представився полковником СБУ. Псевдосиловик заявив, що жінка нібито придбала лікарські препарати, які фінансують країну-агресора, через що її заощадження необхідно перевірити та "задекларувати"", – йдеться у повідомленні поліції у Телеграмі у четвер.

Для більшої переконливості потерпілій надіслали підроблені документи з символікою спецслужби та під психологічним тиском змусили повідомити про наявні вдома гроші. Надалі киянка передала кошти іншому пенсіонеру, якого шахраї ввели в оману, що він нібито допомагає спецслужбі. Згодом пенсіонер й передав гроші підозрюваному, який переказав їх на криптогаманець, підконтрольний організаторам шахрайської схеми.

Правоохоронці встановили та розшукали зловмисника – ним виявився 23-річний киянин, який працює на СТО та хотів заробити "легких грошей".