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Міносвіти: 212,8 тис. вступників отримали рекомендації до зарахування на бакалаврат, з них 73,1 тис. – на бюджет

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Міносвіти: 212,8 тис. вступників отримали рекомендації до зарахування на бакалаврат, з них 73,1 тис. – на бюджет

В електронних кабінетах з’являються рекомендації до зарахування, таким чином 212,8 тис. вступників отримали рекомендації до зарахування на бакалаврат, магістра медичного, ветеринарного та фармацевтичного спрямувань, повідомляє Міністерство освіти і науки.

Згідно з повідомленням міністерства, загалом за підсумками автоматичного розподілу місць за алгоритмом адресного розміщення рекомендації отримали 212 837 вступників: 73 129 – на бюджет; 139 708 – на контракт.

"У вступників, які отримали рекомендацію до зарахування, навпроти однієї із заяв статус змінився на "Рекомендовано до зарахування" (бюджет або контракт). Рекомендація надається лише за однією заявою та на одне місце", – пояснили у відомстві.

Зазначається, що далі, якщо вступник хоче бути зарахованим на навчання за цією заявою, він має до 18:00 11 серпня: підтвердити вибір місця навчання в електронному кабінеті або в закладі освіти; укласти договір на навчання між закладом освіти та вступником; виконати інші вимоги до зарахування, передбачені правилами прийому ЗВО.

У Міносвіти нагадали, що також засобами Єдиної державної бази з питань освіти (ЄДЕБО) цього року вперше автоматично перевіряється військово-обліковий документ вступника.

"Цього року вперше вступники можуть підписати договір на навчання безпосередньо в кабінеті вступника, із застосуванням КЕП. Це альтернативна можливість: за бажання, як і раніше, договір можна підписати в закладі", – йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією Міносвіти, зарахування триватиме до 13 серпня включно, і у разі успішного виконання всіх дій статус відповідної заяви зміниться на "Включено до наказу".

Після цього всі інші заяви з пріоритетністю отримають статус "Деактивовано (у зв’язку із зарахуванням на навчання)". 

Далі, з 14 серпня надаватимуть рекомендації на вакантні контрактні місця вступникам, які не отримали рекомендації під час автоматичного розподілу. Зарахування за такими заявами триватиме до 30 серпня.

"Якщо вступник хоче брати участь у конкурсі на контракт на другому етапі за такою заявою, у меню "Активні дії" він має встановити позначку: "Підтверджую бажання бути зарахованим за цією заявою на контракт, навіть у разі зарахування за будь-якою іншою заявою з пріоритетністю". Активувати деактивовані заяви також можуть приймальні комісії за зверненням вступника", – розповіли у відомстві.

Як повідомлялося, 1 серпня завершився етап подання заяв для вступу на бакалаврат і медичну магістратуру. Вступники подали 1,2 млн заяв, що на 28% більше, ніж торік. 

У 2026 році найбільше заяв на вступ надійшло до Національного університету "Львівська політехніка", Львівського національного університету імені Івана Франка і Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

Найпопулярнішими спеціальностями за кількістю поданих заяв вступників у 2026 році стали менеджмент, психологія і філологія.

#вступники #мон
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