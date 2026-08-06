В Києві активісти виступають проти будівництва тепломережі через парк, відбуваються сутички з поліцією

(додано 13-17 абз.)

В Голосіївському районі Києва активісти виступають проти вирубки дерев у парку для будівництва гілки тепломережі. Інформація про це поширюється соцмережами.

Так, правозахисниця Олександра Матвійчук повідомила про вирубку комунальниками столітніх дубів.

"Ми втратимо близько 600 дерев, які утворили цілу екосистему – білки, птахи, комахи, рослини. Для її відродження знадобляться десятиліття. Дерева очищують повітря, дають тінь, знижують температуру в спеку. Міська влада має садити дерева в Києві, але кожен раз громаді доводиться відстоювати навіть існуючі зелені зони", – написала вона в Facebook.

Вона наголосила, що ДБН забороняє прокладати магістральні інженерні мережі через парки.

"Жодного документу, який підтверджує право на видалення дерев громаді не показали. Заплановане будівництво тепломережі взагалі мало проходити іншим шляхом. Усі ці питання без відповіді. Натомість поліція відправляє людей, які прийшли захищати дерева, до суду. Але зрубані дерева жоден суд не поверне", – зазначила правозахисниця.

Активіст Дмитро Перов повідомив, що працівники поліції силоміць виштовхують активістів та місцевих мешканців, які намагаються собою захисти дерева від вирубки. "Теремківський парк зі столітніми деревами знищують заради прокладання теплотраси. Будівельники вирішили зекономити і протягнути мережеву гілку не по вулиці, як це закладено в проектних документах, а просто через парк", – розповів він.

Поліція Києва прокоментувала повідомлення, заявивши, що будівництво відбувається у відповідності з рішенням міської влади.

"Останніми днями у соціальних мережах поширюється низка дописів стосовно конфліктних ситуацій під час виконання робіт працівниками КП "Київзеленбуд" у парковій зоні Голосіївського району. З цього приводу повідомляємо наступне: вказані підготовчі роботи до будівництва тепломережі здійснюються відповідно до рішення міської влади та в межах реалізації Плану енергетичної стійкості міста Києва", – йдеться у повідомленні в Facebook.

В поліції наголосили, що залучені комунальні підприємства, відповідальні за підготовку території та виконання будівельно-монтажних робіт та видалення частини зелених насаджень, мають необхідні дозвільні документи, які у тому числі передбачають компенсаційне озеленення та відновлення благоустрою території.

"Працівники поліції перебувають на місці виключно задля забезпечення публічної безпеки, охорони громадського порядку та недопущення будь-яких провокацій і конфліктних ситуацій", – наполягають в поліції.

Як повідомила компанія KAN Development, чий житловий комплекс Respublika розташовано поряд із запланованим місцем будівництва тепломережі, девелопер не є ані замовником, ані проєктувальником, ані підрядником, не обирав і не погоджував маршрут теплотраси і не виконує на цій ділянці жодних робіт. Крім того, компанія власними коштами облаштувала благоустрій лісосмуги вздовж вулиці Теремківської: пішохідні доріжки, озеленення, лави, урни, майданчик для вигулу собак, освітлення.

Водночас девелопер зазначив, що розуміє мотивацію міста у питанні енергетичної безпеки.

"Водночас ми розуміємо обставини, в яких ухвалюються такі рішення. Енергетична інфраструктура Києва не першу зиму перебуває під ударами, і тепло у домівках узимку – це питання безпеки людей. У таких умовах пріоритети міста нам зрозумілі", – зазначили у пресслужбі KAN Development.

Критику будівництва теплотраси засудив співзасновник ГО "Технології прогресу" Максим Нефьодов.

"Коли нобелівська лауреатка очолює боротьбу проти будівництва теплотраси резервного живлення до зимових обстрілів, бо треба захистити дерева на місці теплотраси – це щось новеньке Навіть цікаво опитати жителів Теремків, якщо вони мене читають – напишіть в коментах: важливіше дерева, якось без опалення проживемо; важливіше тепло, якось потім дерева посадимо", – написав він в Facebook.