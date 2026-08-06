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Дніпровський баскетбольний клуб відшкодував понад 9,8 млн грн боргу з оренди землі за матеріалами БЕБ

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Дніпровський баскетбольний клуб відшкодував понад 9,8 млн грн боргу з оренди землі за матеріалами БЕБ

Товариство, що представляє баскетбольний клуб із Дніпра, сплатило понад 9,8 млн грн несплаченої орендної плати за земельну ділянку комунальної власності після розслідування детективів Бюро економічної безпеки України (БЕБ).

Згідно з повідомленням відомства, кошти надійшли до бюджету як відшкодування податків і зборів, несплачених через заниження задекларованих показників, а також шкоди, завданої державі їх несвоєчасною сплатою.

Слідством встановлено, що службові особи товариства, назва якого у повідомленні не уточнюється, протягом 2017-2022 років занижували задекларовані показники орендної плати за земельну ділянку в Дніпрі, що призвело до фактичного ненадходження понад 9,8 млн грн. Факт заниження та суму збитків підтверджено висновком судової економічної експертизи.

Після проведення процесуальних заходів підприємство повністю сплатило заборгованість та відшкодувало збитки. У зв’язку з цим детективи БЕБ направили до суду клопотання про звільнення колишнього директора товариства від кримінальної відповідальності.

Досудове розслідування здійснювалося за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків та зборів в особливо великих розмірах) за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора.

#дніпро #відшкодування #баскетбол #беб
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